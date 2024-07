The following instruments on XETRA do have their first trading 11.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.07.2024Aktien1 CA1053241073 BrandPilot AI Inc.2 IE00028FXN24 Smurfit WestRock PLC3 US3847471014 Grail Inc.4 CA14075H3018 Captor Capital Corp.5 US1856342019 Clene Inc.Anleihen/ETF1 US11135FBY60 Broadcom Inc.2 US11135FBZ36 Broadcom Inc.3 XS2860457071 Aroundtown SA4 FR001400RGV6 Ayvens S.A.5 DE000CZ45YV9 Commerzbank AG6 XS2824761188 Eesti Energia AS7 XS2069018377 Inter-American Development Bank8 XS2646697404 International Finance Corp.9 XS2586778115 International Finance Corp.10 US49271VAQ32 Keurig Dr Pepper Inc.11 XS2470227328 The Goldman Sachs Group Inc.12 US55903VBE20 WarnerMedia Holdings Inc.13 FR001400RH06 Bpifrance SACA14 US11135FBX87 Broadcom Inc.15 FR001400QR21 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.16 IT0005603284 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.17 USC2465CAC85 CI Financial Corp.18 EU000A3L1CN4 Europäische Union19 XS2861000235 Iberdrola Finanzas S.A.20 XS2856698126 John Deere Capital Corp.21 USJ6355LAD31 Panasonic Holdings Corp.22 XS2859413341 ABN AMRO Bank N.V.23 XS2860946867 Coöperatieve Rabobank U.A.24 DE000A14JZ53 Baden-Württemberg, Land25 XS2814356395 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.26 XS2814355314 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.27 DE000HLB5808 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB4389 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 XS2857918804 Toyota Motor Credit Corp.30 LU2679277744 UmweltBank UCITS-ETF - Global SDG Focus