NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kurstreiber ließen bei den Luxemburgern noch einige Monate auf sich warten, schrieb Analyst Daniel Kerven am Mittwochabend in seinem Kommentar zur Medienbranche. Er verwies dabei auf den Abschluss des Verkaufs von RTL Netherlands und eine sich klarer abzeichnende Reduzierung der Verluste beim Premium-Abonnement (SVOD)./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 20:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 00:15 / BST



ISIN: LU0061462528