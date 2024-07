Apple erhöht die Absatzerwartungen für 2024. Die neuen AI-Funktionalitäten sollen die Nachfrage im 2. Halbjahr deutlich steigern. Südzucker bestätigt den Gewinnrückgang. Bei einer Umsatzstagnation verdiente der Agrarkonzern im 1. Fiskalquartal deutlich weniger. Aus für Huawei. Die Bundesregierung hat nach langem Zögern das Aus der chinesischen Technologie in den 5G-Kernnetzen bis Ende 2026 beschlossen.Asien zeigt ein ungewöhnlich starkes und positives Bild am Donnerstagmorgen. Alle Benchmarks in der Region können zulegen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...