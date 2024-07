Die Fraport-Verkehrszahlen für Juni zeigen eine Verlangsamung des Wachstums: Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen stieg nur noch um 1,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit 6,9 % im Mai, das niedrigste Wachstum seit der Pandemie. Diese Verlangsamung ist zum Teil auf den unterschiedlichen Zeitpunkt der Pfingstferien zurückzuführen, aber auch auf eine schwache deutsche Wirtschaft in Verbindung mit höheren Flughafengebühren. Im Gegensatz dazu verzeichneten internationale Standorte wie Antalya, Griechenland, Lima und Ljubljana ein gesundes Wachstum, während Brasilien aufgrund der Schließung von Porto Alegre einen Rückgang verzeichnete. Ein kürzlich stattgefundenes Roundtable-Gespräch mit IR-Chef Florian Fuchs verdeutlichte das Potenzial von Fraport. Wichtige Infrastrukturprojekte stehen kurz vor der Fertigstellung, und der Investitionszyklus wird sich im GJ25 drehen, was eine signifikante Cash-Generierung verspricht und den Weg für eine Rückkehr zu einer attraktiven Dividende ebnet. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 67,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG