Volatile Handelstage bei der Aktie des dänischen Wirkstoffforscher Gubra. Nach einer Kursvervielfachung in den zurückliegenden Monaten musste der Wert am Dienstag und Mittwoch massive Kurseinbußen hinnehmen. Am Donnerstag hingegen setzt das Papier von Gubra wieder zur charttechnischen Gegenbewegung nach oben an.Zur Wochenmitte wurde der Biotech-Titel bis auf 460 Dänische Kronen (umgerechnet 61,66 Euro) unter hohem Handelsvolumen durchgereicht. Zum Beginn der Handelswoche markierte der Titel bei ...

