Mit einer 14,5 MW PV-Anlage in Brandenburg erweitert der Naturstromkonzern sein Energieerzeugungsportfolio. Sie soll noch um einen Batteriespeicher erweitert werden. Die Naturstrom-Tochter NaturEnergy GmbH & Co. KGaA hat im brandenburgischen Lübben im Spreewald den ersten Teil des Solarparks Groß Lubolz mit 14,5 Megawatt Spitzenleistung in Betrieb genommen. Wie die Düsseldorfer mitteilten, hat NaturEnergy dafür auf zwölf Hektar entlang der Bahntrasse zwischen Berlin und Cottbus rund 26.000 Module ...

