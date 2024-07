Der Eurojackpot in Höhe von 98 Millionen Euro wurde in dieser Woche geknackt. Der Gewinner kommt dem Vernehmen nach aus Deutschland und hat bei Zeal-Network-Tochter Lotto24 gespielt. AKTIONÄR-Leser wissen: Hohe Jackpots spielen der Gesellschaft durchaus in die Karten. Analysten zeigen sich daher recht bullish.Als Vermittler staatlicher Lotterieprodukte haben Großgewinne keinen Einfluss auf die Ertrags- oder Finanzlage der Gesellschaft. "Hohe Jackpots sind für uns kein Risiko, sondern beschleunigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...