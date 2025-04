ZEAL hat auf der German Select Conference seine Equity Story neu belebt und einen klaren Wachstumsfahrplan im 9 Mrd. EUR deutschen Lotteriemarkt vorgestellt. Mit einem Marktanteil von 43,8% im Online-Segment (+2,4 PP im Jahresvergleich) möchte ZEAL von der Digitalisierung der traditionellen Lotto-Branche profitieren. Das Management erwartet, dass die Online-Penetration von derzeit 29% (+5 PP im Jahresvergleich) langfristig auf 50-70% steigen wird. Das Wachstum von ZEAL basiert auf einem skalierbaren, margenstarken Geschäftsmodell und auf strategischen Investitionen in Jackpot unabhängige Produkte wie Soziallotterien und Online-Games. Diese fördern sowohl die Erweiterung der Kundenbasis als auch die langfristige Kundenbindung. Trotz einer Flaute bei den Jackpots im Q1 bestätigte das Management sowohl die Jahresprognose für 2025 als auch die mittelfristigen Wachstumsziele. ZEAL betonte außerdem, dass das Unternehmen kaum von geopolitischen Risiken betroffen sei und sich in vergangenen Krisen als resilient erwiesen habe - mit einer Nachfrage, die in manchen Fällen sogar gegenläufig zur Konjunktur verlief. Mit einem rezessionssicheren, cash-generierenden Geschäftsmodell und keinen erkennbaren Bedrohungen bleibt die konsequente Umsetzung zentral. Die Analysten von mwb research sehen ZEAL daher als "sicheren Hafen" im strukturell wachsenden Lotteriemarkt und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 60,00. Bitte sehen Sie sich den vollständigen Roundtable hier an: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ZEAL%20Network%20SE