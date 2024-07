Erfreuliche Preisdaten aus den USA haben am Donnerstag die Erholung beim DAX vorangetrieben. Der heimische Leitindex näherte damit wieder der 18.600-Punkte-Marke. Experten sind überzeugt: Der Weg zur Zinswende in der weltgrößten Volkswirtschaft zeichnet jetzt immer deutlicher ab. Auch in der zweiten Reihe zogen die Aktien an.Der deutsche Leitindex schloss nach Bekanntgabe einer schwächer als erwarteten Inflationsentwicklung im Juni letztlich mit einem Aufschlag von 0,69 Prozent auf 18.534,56 Zähler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...