Trotz einer Vielzahl von guten Meldungen wie etwa dem beigelegten Rechtsstreit mit der Erbengemeinschaft des Ende 2020 verstorbenen Firmengründers mit einem positiven EBIT-Effekt von rund 3 Mio. Euro für 2024: Der Aktienkurs von SNP Schneider-Neureither & Partner (SNP) tut sich gerade etwas schwer damit, die runde Marke von 50 Euro signifikant nach oben zu durchbrechen. ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: SNP Schneider-Neureither, Netfonds appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...