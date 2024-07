Die meistgehandelten Produkte: Tesla spielt auf!

Der Dax® startete am Freitag mit einem leichten Plus in den Handelstag, nachdem er am Vortag um 0,7 Prozent gestiegen war. Die US-Inflationsdaten für Juni zeigten einen geringeren Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was Spekulationen über mögliche Zinssenkungen im September auslöste. Trotz dieser positiven Daten schloss die Wall Street im Minus, da ein Ausverkauf bei großen Tech-Unternehmen wie Apple und Microsoft stattfand.

Nvidia und Tesla verzeichneten heute aufgrund positiver Markterwartungen und starker fundamentaler Aussichten erhebliche Handelsvolumina bei Calls und Long-Positionen.

Nvidia Calls und Long-Positionen waren besonders gefragt, da das Unternehmen von seiner führenden Rolle im Bereich der künstlichen Intelligenz und positiven Analystenkommentaren profitiert.? Tesla Calls erlebten ebenfalls eine hohe Handelsaktivität, bedingt durch die Erwartungen an starke Quartalsergebnisse und die kontinuierlichen Expansionspläne des Unternehmens . Darüber hinaus zeigte der Nasdaq® Long einen deutlichen Anstieg, was auf das wachsende Vertrauen in die technologische Weiterentwicklung des Marktes hinweist.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Call HC32CY 11,70 241,03 USD 105,507007 USD 1,64 Open End DAX® Call HD3D9M 5,58 18578,00 Punkte 18035,540402 Punkte 36,65 Open End Nvidia Call HD5W8H 24,67 127,40 USD 100,307701 USD 4,73 Open End DAX® Put HD3NVM 2,96 18575,50 Punkte 18856,207586 Punkte 60,57 Open End DAX® Put HD3P2N 1,76 18575,50 Punkte 18732,392789 Punkte 95,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 09:12 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1GPB 8,17 18555,50 Punkte 19000,00 Punkte 22,37 18.03.2025 DAX® Call HD4YLX 1,12 18585,23 Punkte 18500,00 Punkte 185,21 16.07.2024 Tesla Call HD5QP1 2,38 240,93 USD 265,00 USD 17,66 18.12.2024 Tesla Call HD07YH 1,56 240,93 USD 250,00 USD 6,86 18.09.2024 Tesla Put HD6Z10 5,89 240,93 USD 280,00 USD 3,63 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 09:29 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD3M3X 5,71 127,40 114,69245 USD 10,00 Open End DAX® Long HC3TKM 9,09 18561,00 16684,287273 Punkte 10,00 Open End Nvidia Long HD673E 9,67 127,40 101,95059 USD 5,00 Open End Nasdaq® Long HD70DH 6,34 20,211,359,519 19205,221144 Punkte 20,00 Open End Nvidia Long HD3M3W 10,18 127,40 113,276688 USD 9,00 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.07.2024; 09:45 Uhr;

