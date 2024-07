Unterföhring (ots) -- Sky sichert sich die Live-Rechte an den neu strukturierten Nachwuchswettbewerben für die kommenden drei Jahre- So viel Junioren-Fußball live wie noch nie: rund 70 Partien pro Saison live im frei empfangbaren Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App, die meisten davon außerdem auf dem Sky Sport YouTube Channel und dem TikTok Kanal von Sky Sport sowie für Kunden bei Sky und WOW- Das "Topspiel der Junioren" an jedem Spieltag live, erstmals am 4. August- WOW, der Streaming-Service von Sky, engagiert sich außerdem in Form eines Sponsorings als offizieller Partner der DFB-JuniorenUnterföhring, 12. Juli 2024 - Sky Sport zeigt auch in Zukunft die "Stars von morgen" - und das umfangreicher als jemals zuvor. Für die Saisons 2024/25 bis einschließlich 2026/27 sichert sich Sky drei Jahre die Rechte der neu strukturierten DFB-Nachwuchswettbewerbe U17 DFB-Nachwuchsliga, U19 DFB-Nachwuchsliga und DFB-Pokal der Junioren (U19) als exklusiver Live-Partner. Rund 70 Partien überträgt Sky Sport künftig pro Saison live und baut damit die Kooperation mit dem DFB, die sich in den zurückliegenden drei Saisons auf die Spiele der Endrunde fokussiert hatte, massiv aus. Die Vereinbarung beinhaltet alle audiovisuellen und plattformneutralen Verwertungsrechte auf sämtlichen Plattformen sowie den Social Media Channels von Sky und WOW.Darüber hinaus engagiert sich WOW als Sponsor der Nachwuchsliga und offizieller Partner der DFB-Junioren. Wie bereits in der Virtual Bundesliga erhöht der Streaming-Service von Sky so die Sichtbarkeit im Umfeld des Juniorenfußballs. Beide Ligen haben eine hohe Relevanz für die Kunden und Fans von WOW.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: "Durch die massive Ausweitung unserer Kooperation mit dem DFB als exklusiver Live-Partner der Nachwuchswettbewerbe, dem Engagement von WOW als offizieller Partner der DFB-Junioren sowie der bereits bestehenden Partnerschaft von WOW mit der Virtual Bundesliga bekennen sich Sky und WOW zu zahlreichen der in der jungen Zielgruppe wichtigsten Wettbewerbe des deutschen Fußballs. Mit den 'Stars von morgen' sprechen wir die Fans von morgen an."Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG: "Wir freuen uns, dass Sky als fester Medienpartner die höchsten nationalen Junioren-Wettbewerbe medial begleitet. Das Konzept für die neuen Nachwuchsligen baut auf der bisherigen Praxis auf, dass pro Spieltag ein Highlight-Spiel auf den DFB-Kanälen gestreamt und zusätzlich die Endrunden inklusive der Finals um die Deutsche Meisterschaft sowie das DFB-Pokalfinale Junioren exklusiv von Sky und WOW übertragen werden."Als Teil der neuen Kooperation überträgt Sky Sport fortan unter anderem jede Woche ein Topspiel der U19- oder U17-Junioren live, das in der Regel sonntags um 11:00 Uhr stattfindet. Die rund 70 Partien werden allesamt als frei empfangbare Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App angeboten, die meisten darüber hinaus auch auf dem Sky Sport YouTube Channel und auf dem TikTok Kanal von Sky Sport. Sämtliche Topspiele der Woche sowie die Endrunden-Begegnungen werden auch auf Sky und WOW ausgestrahlt. Die Nachwuchswettbewerbe bilden bei Sky Sport somit den idealen Unterbau für die Premium-Produkte Bundesliga und 2. Bundesliga.Die erste Live-Übertragung der neuen Saison 2024/25 erfolgt am Sonntag, 4. August auf allen genannten Übertragungswegen.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/VpQHCLv8mCoRM51trRssY?domain=wowtv.de) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/zA4pCMJQnCoqVGZtPnjFr?domain=go.corporate.contact.sky)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://url.uk.m.mimecastprotect.com/s/VpQHCLv8mCoRM51trRssY?domain=wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5821715