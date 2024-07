EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

NEON EQUITY AG mit Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2024



12.07.2024 / 11:15 CET/CEST

NEON EQUITY AG mit Gewinnsprung im 1. Halbjahr 2024 EBIT deutlich auf 3,6 Mio. Euro gestiegen, nach 1,7 Mio. Euro im Vorjahr

Jahresüberschuss von 5,0 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro erhöht

Meilensteine im 1. Halbjahr untermauern Wachstumsstrategie im Bereich Impact Investing und Positionierung in Zukunftsmärkten

Weiterer Portfolioausbau mit Fokussierung auf ESG-Unternehmen 2024 geplant Frankfurt am Main, 12. Juli 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY, ISIN: DE000A3DW408), ein Impact Investor und Wachstums-Enabler, hat im 1. Halbjahr 2024 den Gewinn deutlich gesteigert. Das EBIT stieg im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023 gemäß HGB-Rechnungslegung von 1,7 Mio. Euro um rd. 112% auf 3,6 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss stieg um 10 % von 5,0 Mio. Euro auf 5,5 Mio. Euro. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat NEON EQUITY in der Berichtsperiode wichtige Meilensteine erreicht. Mit der Beteiligung am Token-Anbieter More Impact AG hat NEON EQUITY sein Portfolio strategiekonform erweitert. Zudem hat NEON EQUITY ein Impact Advisory Board geschaffen. Darin vertreten sind hochkarätige ESG-Experten, wie z.B. Prof. Dr. Anabel Ternès, Volker Weber, Dr. Andreas Rickert und Peter Liu. Mit dem Gremium baut NEON EQUITY sein Netzwerk im Impact Investing aus und schafft erweiterte Investment-Opportunitäten. Die Partnerschaft mit Green Encoded, die im Juni unter Anwesenheit vom Ersten Vizepräsident des EU-Parlaments Dr. Othmar Karas unterzeichnet wurde, stärkt ebenfalls die Fokussierung von NEON EQUITY auf Zukunftsthemen im Impact-Bereich. Ziel der Partnerschaft mit Green Encoded ist die gemeinsame Entwicklung von Green-Deal-konformen Finanzprodukten auf Token-Basis. Im Frühjahr 2024 hat NEON EQUITY seine E-Mobility-Beteiligung ELARIS AG zudem bei ihrem erfolgreichen Börsengang im Segment m:access der Börse München beraten. NEON EQUITY plant im laufenden Geschäftsjahr eine noch stärkere Fokussierung seines Beteiligungsportfolios auf Bereiche wie erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Infrastruktur und Gesundheit. In diesem Zuge hat NEON EQUITY auch seine 33%ige Beteiligung an der OA22 GmbH veräußert. Der Erwerb weiterer Beteiligungen in diesen Kern-Sektoren ist aktuell in Vorbereitung. Ole Nixdorff, CEO der NEON EQUITY AG: "Die positiven Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr untermauern den Erfolg unserer Wachstumsstrategie. Insbesondere unsere starke Fokussierung auf Impact-Beteiligungen hat sich in der ersten Jahreshälfte ausgezahlt. Wir konnten zudem unser Netzwerk durch das neu gegründete Impact-Advisory-Board deutlich erweitern und haben unsere Marktposition als IPO-Berater weiter gestärkt. Unseren erfolgreichen Wachstumskurs wollen wir im laufenden Jahr weiter forcieren." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



12.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

