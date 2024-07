Das vielfältigste Team Visa aller Zeiten umfasst 147 Athleten aus 67 Ländern in 40 olympischen und paralympischen Sportarten

Visa wird die Olympischen und Paralympischen Spiele für die Fans vor Ort in Paris und auf der ganzen Welt zum Leben erwecken

Knapp zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier in Paris hat Visa (NYSE: V), der weltweite Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele für den Zahlungsverkehr, heute die endgültige Liste der 147 Team Visa Athleten für Paris 2024 bekannt gegeben. Visa zeigt auch Wege auf, wie Fans mit dem Geist von Paris 2024 in Verbindung gebracht werden können, sowohl für diejenigen, die vor Ort sind, als auch für diejenigen, die von zu Hause aus teilnehmen möchten.

Team Visa Olympic and Paralympic Games Paris 2024 (Photo: Business Wire)

"Als weltweiter Zahlungstechnologiepartner der Olympischen und Paralympischen Spiele freuen wir uns, Produkte und Plattformen von Visa zu integrieren, die sowohl für die Athleten als auch für die Fans in Paris 2024 einen Mehrwert schaffen", sagte Frank Cooper, CMO von Visa. "Die Athleten des Team Visa, die sich auf die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 vorbereiten, haben über viele Jahre hinweg immer wieder kleine Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben diese unglaublichen Athleten in ihrem Bestreben unterstützt und möchten dazu beitragen, ihre Reise mit der Welt zu teilen."

Vorstellung des Team Visa für Paris 2024

Das im Jahr 2000 gegründete Team Visa hat im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts fast 700 Athleten unterstützt, die aufgrund ihrer sportlichen Leistungen, ihres gesellschaftlichen Engagements und ihrer Übereinstimmung mit den Grundwerten von Visa Gleichheit, Zugang und Integration ausgewählt wurden. Zum Team Visa für Paris 2024 gehören dekorierte Olympioniken und Paralympioniken wie Simone Biles (USA, Gymnastik), Sky Brown (Großbritannien, Skateboard), Noah Lyles (USA, Leichtathletik Sprint) und Raissa Rocha Machado (Brasilien, Para-Leichtathletik Speerwurf) sowie Neulinge wie Shigeyuki Nakarai (Japan, Breaking) und Goodness Nwachukwu (Nigeria, Para-Leichtathletik Diskuswurf). Das Team Visa begrüßt auch die Flüchtlingssportlerin Dina Pouryounes (Taekwondo), die aus ihrer Heimat im Nordiran fliehen musste und in den Niederlanden Zuflucht gefunden hat.

"Visa hat sich schon immer für die Förderung von Athleten auf und abseits der Laufbahn eingesetzt und es ist großartig, dies in Aktion zu sehen", sagte Noah Lyles. "Ich freue mich darauf, in Paris in die Blöcke zu steigen und alles rauszuholen. Ich bin so dankbar für mein Unterstützungssystem, das mich bei jedem Schritt begleitet hat, einschließlich Team Visa."

Team Visa in Zahlen

147 Athleten aus 67 Ländern , 40 Sportarten, einschließlich des neuen Breaking-Wettbewerbs, machen diese Visa-Liste zur bisher größten und vielfältigsten Liste und mit 46 paralympischen Athleten und Hoffnungsträgern zu unserer bisher größten paralympischen Liste.

aus , einschließlich des neuen Breaking-Wettbewerbs, machen diese Visa-Liste zur bisher größten und vielfältigsten Liste und mit zu unserer bisher größten paralympischen Liste. 80 Frauen und 67 Männer was das Engagement von Visa für Inklusion im Sport unterstreicht

und was das Engagement von Visa für Inklusion im Sport unterstreicht Rekordbrecher und die Nummer 1 der Welt wie Iga Swiatek (Polen, Tennis), PV Sindhu (Indien, Badminton) und Simone Biles (USA, Turnen)

(Polen, Tennis), (Indien, Badminton) und (USA, Turnen) Newcomer und Veteranen, wie die Erstteilnehmer Qingyi Liu (China, Breaking) und Alexia Putellas (Spanien, Fußball) sowie die Rückkehrer Kanoa Igarashi (Japan, Surfen) und Adam Peaty (Großbritannien, Schwimmen)

Fans in Paris und auf der ganzen Welt ansprechen

Im Sinne des Mottos "Pas Sans Vous" oder "Nicht ohne Sie" ergreift Visa Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jeder und überall an Paris 2024 teilnehmen kann:

Visa Go, eine neue mobile Anwendung für Visa-Karteninhaber, die die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 besuchen, bietet Zugang zu einzigartigen Erlebnissen und exklusiven Inhalten, stellt die Athleten des Team Visa in den Mittelpunkt und berichtet über ihre Fortschritte während Paris 2024. Die App wird auch eine kuratierte Auswahl an Rabatten und Angeboten von offiziellen Partnern und lokalen Geschäften und Restaurants bieten. Fans können bei Bedarf eine virtuelle Visa Prepaid-Karte über Visa Go erwerben.

Visa hat sechs Künstler aus aller Welt beauftragt, Kunstwerke zu schaffen, die auf Plakatwänden in Paris und anderen nahegelegenen Austragungsstädten zu sehen sein werden, um Paris 2024 zu feiern und den lokalen Handel zu fördern. Als Hommage an Paris, die Welthauptstadt der Straßenkunst, werden die Werke auf Plakatwänden in Bahnhöfen, Flughäfen, der U-Bahn und anderswo in der Stadt zu sehen sein, um lokale kleine Unternehmen zu unterstützen und zu fördern, die zur Vitalität der Stadt beitragen. Zu den teilnehmenden Künstlern gehören der führende Straßenkünstler aus Seine-Saint-Denis Marko 93 (Frankreich), der einflussreiche Straßenkünstler und Aktivist Swoon (USA), der bahnbrechende Graffitikünstler JonOne (USA), die aus Paris stammende Künstlerin Olivia De Bona (Frankreich), der produktive farbenblinde Straßenkünstler Alex Senna (Brasilien) und der multidisziplinäre Künstler Vexta (Australien).

93 (Frankreich), der einflussreiche Straßenkünstler und Aktivist (USA), der bahnbrechende Graffitikünstler (USA), die aus Paris stammende Künstlerin (Frankreich), der produktive farbenblinde Straßenkünstler (Brasilien) und der multidisziplinäre Künstler (Australien). Eine maßgeschneiderte Zahlungslösung, die Visa für Paris 2024 implementiert hat, wird die nahtlose Akzeptanz von kontaktlosen Zahlungen an 3.500 Verkaufsstellen in 32 olympischen und 16 paralympischen Austragungsorten ermöglichen.

In Anerkennung der langjährigen Partnerschaft von Visa mit den Olympischen und Paralympischen Spielen akzeptiert Paris 2024 in den olympischen und paralympischen Austragungsorten sowie im Flaggschiff Paris 2024 Megastore auf der Champs-Élysées und in anderen offiziellen Geschäften in ganz Frankreich ausschließlich Visa für Karten- und mobile Zahlungen sowie Bargeld. Visa ist auch der offizielle Weg, um online im Olympic Shop für offizielle Artikel zu bezahlen.

Fans können den Spaß auf Roblox in der Olympic World presented by Visa miterleben, einer neuen immersiven Erfahrung, die eine einzigartige Sammlung von sportlichen Aktivitäten, Quests und lustigen Fakten bietet.

Im Großraum Paris wird "Pas Sans Vous" durch das Engagement von Visa für die lokale Jugend und kleine Unternehmen zum Leben erweckt. Visa hat sich mit dem Jugendsportprogramm Sport Dans La Ville zusammengetan und Hunderte von Eintrittskarten für Paris 2024 für Programmteilnehmer zur Verfügung gestellt, neue Sportzentren und ein Mentorenprogramm für Mädchen finanziert sowie ein Entwicklungsprogramm für junge Journalisten mit Le Monde, einer der führenden französischen Nachrichtenplattformen, durchgeführt. Darüber hinaus lud Visa kleine Unternehmen in ganz Frankreich ein, an der nationalen Aktion "Les Paiements Gagnants" oder "Winning Payments" teilzunehmen. Mehr als 25.000 kleine Unternehmen haben sich dafür entschieden, Visa Karteninhabern die Chance zu bieten, Tickets für Paris 2024 zu gewinnen, und so dazu beizutragen, dass kleine Unternehmen stärker von den kommerziellen Möglichkeiten profitieren, die die Olympischen und Paralympischen Spiele bieten.

Erfahren Sie mehr über das Engagement von Visa für die Olympischen und Paralympischen Spiele hier.

