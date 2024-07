Zürich (ots/PRNewswire) -AirConsole, die führende Plattform für Spiele im Auto, lanciert heute in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television das exklusive Spiel "Wer wird Millionär?" für BMW-Fahrzeuge. Diese aufregende neue Version der kultigen Quizshow bringt die Spannung des heißen Stuhls direkt ins Auto und bietet ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis für Fahrer und Beifahrer gleichermaßen."Wer wird Millionär?" von AirConsole verwandelt Ihren BMW in eine Spielshow-Arena mit hohen Einsätzen. Egal, ob Sie allein um den Millionenpreis kämpfen oder Ihre Freunde im Partymodus herausfordern, das Spiel bietet ein packendes Quizshow-Erlebnis. Die fortschrittliche Text-zu-Sprache-Technologie liest Fragen vor und personalisiert das Spiel, indem sie die Namen der Spieler erkennt und verwendet und so ein fesselndes akustisches Erlebnis bietet. Am Spiel Beteiligte können falsche Antworten löschen, das Publikum befragen oder Fragen austauschen - alles über ihr Smartphone. Mit einem dynamischen Soundtrack und der kultigen Frage "Ist das Ihre letzte Antwort?" bietet das Spiel eine authentische und spannende Quizshow-Atmosphäre."Wir sind begeistert, dass 'Wer wird Millionär?' durch AirConsole in BMW-Fahrzeugen zum Leben erweckt wird", sagt Michael Fuller, VP of Games bei AirConsole. "Wir haben uns der Pionierarbeit im Bereich der Spiele im Auto verschrieben und es ist unglaublich lohnend, unseren Nutzerinnen und Nutzern nun renommierte Spiele wie dieses mit einem personalisierten, immersiven Erlebnis anzubieten."Informationen zu AirConsole:AirConsole ist die führende Plattform für Spiele im Auto und verwandelt Fahrzeuge in interaktive Unterhaltungszentren mit einer Auswahl verschiedener Spiele und nahtloser Smartphone-Integration.Informationen zu Sony Pictures Television:Sony Pictures Television (SPT) ist einer der führenden Anbieter von Fernsehinhalten. Das Unternehmen produziert, vertreibt und verbreitet weltweit Programme aller Genres und für alle Plattformen. SPT verwaltet nicht nur eine der branchenweit größten Bibliotheken preisgekrönter Spielfilme, Fernsehsendungen und Formate, sondern betreibt auch ein florierendes globales Content-Geschäft mit einem robusten Portfolio eigener und Joint-Venture-Produktionsfirmen in den USA, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie linearen und digitalen Kanälen in aller Welt. SPT ist ein Unternehmen von Sony Pictures Entertainment, eine Tochtergesellschaft der Sony Group Corporation mit Sitz in Tokio.Informationen zu BMW:BMW ist ein weltweit führender Automobilhersteller, der für Innovation, Qualität und Leistung bekannt ist. Mit AirConsole setzt BMW neue Maßstäbe für die Unterhaltung im Fahrzeug und steigert das Fahrerlebnis.Für weitere Informationen zu AirConsole oder um den Spielekatalog zu erkunden, besuchen Sie bitte airconsole.com.KONTAKT: Amanda Lotzer, office@n-dream.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=8UWAl_Yxb8MPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2458114/AirConsole.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2169070/4804712/AirConsole_BMW_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airconsole-und-sony-pictures-television-starten-heute-wer-wird-millionar-in-bmw-fahrzeugen-mit-innovativer-text-zu-sprache-technologie-302195862.htmlPressekontakt:Amanda Lotzer,amanda@n-dream.com,+41 43 883 32 84Original-Content von: AirConsole, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142701/5822193