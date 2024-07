Starke Performance und Erwartungen für Q2

Die Aktie von Roche zeigte im SIX SX-Handel eine positive Tendenz. Sie stieg um 1,2 Prozent auf einen Kurs von 255,10 CHF und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 255,30 CHF. Der Tag begann für den Anteilsschein mit 252,40 CHF. Seit Jahresbeginn erreichte die Roche-Aktie am 25. Juli 2023 ihren höchsten Stand von 277,25 CHF. Aktuell liegt der Kurs damit 7,99 Prozent unter diesem 52-Wochen-Hoch. Dennoch verzeichnete die Aktie seit ihrem Tiefpunkt von 212,90 CHF am 3. Mai 2024 eine Aufwertung von 19,82 Prozent.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Dividendenerhöhung auf 9,77 CHF, nachdem im letzten Jahr eine Dividende von 9,60 CHF ausgezahlt wurde. Für die nächsten Quartalszahlen, die am 25. Juli 2024 veröffentlicht werden sollen, gehen Experten davon aus, dass Roche einen Gewinn von 17,73 CHF je Aktie erzielen wird. Analysten prognostizieren zudem ein Kursziel von 260,30 CHF für die Roche-Aktie. Die weiterhin positive Stimmung und die anstehenden Finanzberichte könnten den Aufwärtstrend der Aktie fortsetzen.

