DOW JONES--Der Pharmakonzern Roche hat dank der hoher Nachfrage nach neuen Medikamenten und diagnostischen Lösungen im ersten Quartal seinen Umsatz erhöht. Den Ausblick für das laufende Jahr haben die Schweizer bekräftigt.

In den ersten drei Monaten 2025 kletterte der Umsatz um 6 Prozent zu konstanten Währungskursen auf 15,4 Milliarden Schweizer Franken. Die starke Nachfrage nach Medikamenten und Diagnostika habe die Einbußen durch den Wegfall des Patentschutzes unter anderem für Avastin sowie den Einfluss der jüngsten Gesundheitsreformen in China mehr als ausgleichen können. Der Umsatz in der Division Pharma stieg um 8 Prozent auf 11,9 Milliarden Franken. Die neueren Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten setzten laut Roche ihr starkes Wachstum fort. Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Phesgo, Vabysmo, Xolair, Hemlibra und Xofluza (Influenza) - erzielten zusammen Umsätze von insgesamt 3,6 Milliarden Franken.

Für das laufende Jahr rechnen die Schweizer unverändert mit einer Zunahme der Konzernumsätze im mittleren einstelligen Bereich. Für den Kerngewinn je Aktie wird ein im hohen einstelligen Bereich liegendes Wachstum angestrebt und die Dividende soll in Schweizer Franken erneut gesteigert werden.

April 24, 2025 01:21 ET (05:21 GMT)

