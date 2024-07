Die Situation der BayWa-Aktie (WKN: 519406) wird immer dramatischer. Nachdem der Kurs des bayerischen Agrar- und Mischkonzerns in den letzten zwölf Monaten bereits um über -40% nachgegeben hatte, ging es am Freitag noch einmal um schockierende -20% bergab. Die BayWa-Aktie notiert damit auf einem neuen 15-Jahrestief. Was steckt hinter der erschreckenden Kursentwicklung? Ein Dreiklang an Negativfaktoren Die BayWa hat seit geraumer Zeit mit einem einzigartigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...