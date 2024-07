Unterföhring (ots) -13. Juli 2024. Meisterhaft gemurmelt: Die Family-Entertainment-Show "Murmel Mania" legt in SAT.1 mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent in der Senderzielgruppe (Z. 14 bis 59 J.) einen tollen ersten Lauf hin.Sehr gute 4,6 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) verfolgen, wie sich Michi Beck als Murmel-Champion des Abends neben Namensvetter und Schauspieler Tom Beck und Sänger Sasha durchsetzt und für seinen Publikumsblock die höchste Gewinnsumme erschnippt.In der nächsten Ausgabe "Murmel Mania" am Freitag, 19. Juli, um 20:15 Uhr, stellen sich die Profi-Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs irrwitzigen Murmelbahnen, abenteuerlichen Hindernissen und unvorhersehbaren Kugelspielen beim größten Murmelrennen Deutschlands in SAT.1.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 13.07.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5822323