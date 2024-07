Ein attraktives Investment: Die einzige reine Uran-Royalty-Gesellschaft vor Kurssprung?

Anzeige / Werbung

der Uranmarkt befand sich 2024 auf einer Achterbahnfahrt. Versorgungsengpässe und das drohende US-Verbot für russisch angereichertes Uran trieben die Uranpreise im Februar auf ein 17-Jahres-Hoch von über 100 Dollar, bevor sie sich Ende Mai bei etwa 90 Dollar einpendelten.

Uran hat sich neben Lithium zu einem der wichtigsten Mineralien unserer Zeit entwickelt. Es findet in vielen Bereichen Anwendung, beispielsweise in der Energie , Medizin, Industrie und im Militär.

Prognosen zufolge wird der globale Uranmarkt bis 2030 ein Volumen von 11,39 Milliarden US-Dollar erreichen.

Darüber hinaus geht ein Bericht von Statista davon aus, dass die globale Nachfrage nach Uran bis 2035 bei 209 Millionen Pfund liegen wird - und dass das Uranangebot mit der Zeit voraussichtlich sinken wird.

Da die Nachfrage nach Uran aufgrund der Umstellung auf sauberere Kernenergie steigen wird, werden Unternehmen wie Uranium Royality (WKN A2PV0Z) von höheren Uran Preisen profitieren.

WKN: A2PV0Z - NASDAQ: UROY - TSX: URC

Uranium Royalty Corp. ist ein reines Uran-Royalty-Unternehmen. Es erwirbt, akkumuliert und verwaltet ein Portfolio geografisch diversifizierter Uranbeteiligungen.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine hervorragende Marktentwicklung gezeigt und wurde an der Wall Street allgemein als "Stark kaufen" eingestuft. Analysten prognostizieren ein Aufwärtspotenzial im zweistelligen Bereich. Sehen wir uns das genauer an.

Das Jahr 2024 war für Uranium Royalty äußerst erfolgreich. Seit dem Börsengang im Dezember 2019 hat sich viel getan.

Heute verfügt das Unternehmen über zwanzig Beteiligungen an achtzehn Projekten. Besonders erfreulich ist, dass einige dieser Projekte nun wieder in Produktion sind oder kurz davorstehen.

Dies führt zu den erwarteten Cashflows, die das Wachstum von Uranium Royalty weiter fördern.

Wir verfügen nicht über das technische Fachwissen, um alle unten aufgeführten Projekte zu bewerten, aber wir wissen, das Uran im längsten Bärenmarkt feststeckte und Uranium Royalty einige Lizenzgebühren sehr günstig erworben hat.

Quelle Uranium Royalty Präsentation

Jochen Staiger von Rohstoff TV gibt Ihnen im nachfolgenden Video ein kurzes Update zum Uranmarkt und berichtet über die neueste Entwicklungen bei Uranium Royalty

Wie Sie erfahren haben verfügt Uranium Royality über rund 2,6 Millionen Pfund Uran mit einem Durchschnittspreis von 54,44 Dollar pro Pfund, gelagert in Camecos Einrichtung in Ontario. Ziel ist es, dieses Uran zu monetarisieren und in Royalty- und Streaming-Interessen zu investieren.

Dies stellt einen bedeutenden Wert von rund 230 Millionen Dollar dar!

Darüber hinaus hat das Management Vereinbarungen zum Kauf von 1,3 Millionen Pfund U3O8 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 65,25 Dollar pro Pfund und zum Verkauf von 350.000 Pfund U3O8 zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 63,80 Dollar pro Pfund getroffen.

Aktuelle Produktion und Lizenzeinnahmen

Paladin Energy hat berichtet, dass die Lange Heinrich Mine die Produktion wieder aufgenommen hat, sodass auch die Lizenzeinnahmen für Uranium Royalty fließen werden, da man 0,12 australische Cent pro Kilogramm verkauften Urans erhält.

Produktionsergebnisse von Cameco

Cameco meldete eine Gesamtproduktion von 15,1 Millionen Pfund U3O8 aus Cigar Lake im letzten Jahr, ein Rückgang gegenüber den 18 Millionen Pfund im Jahr 2022, der auf Verzögerungen und unerwartete Wartungsarbeiten zurückzuführen war. Wichtiger ist jedoch, dass Cameco davon ausgeht, dass Cigar Lake im Jahr 2024 18 Millionen Pfund U3O8 produzieren wird und die Lebensdauer von Cigar Lake bis 2036 verlängert wird.

Außerdem wies Cameco im Jahr 2023 eine Produktion von 13,5 Millionen Pfund U3O8 bei McArthur River aus und rechnet für 2024 mit einer Produktion von etwa 18 Millionen Pfund aus McArthur River. Uranium Royalty wird von allen seinen Beteiligungen an den Projekten McArthur River, Lange Heinrich und Cigar Lake deutlich profitieren.

Das Uranium Royalty-Portfolio

Uranium Royalty hat sich eine beeindruckende Vielfalt an Projekten gesichert. Sie sind in verschiedenen Regionen und Märkten aktiv, einschließlich Minen, in denen Uran nicht das primäre Fördergut ist.

Quelle Uranium Royalty Präsentation

Dies ermöglicht dem Unternehmen, Uran neben Nickel-, Kupfer- und Goldproduktionen zu finanzieren. Das Ziel von Uranium Royality ist es, Royalty-Interessen an jeder Mine und in jeder produzierenden Region weltweit zu haben.

Obwohl sie noch ein junges Unternehmen sind, haben sie bereits bedeutende Fortschritte gemacht. Die strategischen Investitionen und Partnerschaften haben Uranium Royality in eine starke Position gebracht.

Finanziell steht Uranium Royalty äußerst solide da

Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei etwa 430 Millionen kanadischen Dollar. Beeindruckend ist, dass Uranium Royalty über liquide Mittel von mehr als 330 Millionen kanadischen Dollar verfügt. Dies gibt dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität, um in attraktive Akquisitionen zu investieren.

Kein Wunder also das alle Analysten, die die Aktie beobachten, einstimmig das Rating "Stark kaufen" geben!

Quelle: Uranium Royality

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 7 USD deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 95,53% gegenüber dem aktuellen Kursniveau hin.

HC Wainwright hat ein Kursziel von 7,70 US-Dollar für die Aktie festgelegt

Das von der HC Wainwright prognostizierte Kursziel von 7,70 USD lässt jedoch darauf schließen, dass die Aktie um bis zu 115,08% steigen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft für Uran und vor allem für die einzige reine Uran-Royalty-Gesellschaft weltweit, Uranium Royalty, äußerst vielversprechend aussieht.

Das Unternehmen ist gut positioniert, um von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren. Die finanzielle Stärke und das wachsende Portfolio an Royalty-Interessen machen die Aktie zu einem attraktiven Investment.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.uraniumroyalty.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,US9168961038,CA91702V1013,CA29259W7008,AU000000PDN8