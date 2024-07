So reagiert der DAX am Montag nach einem bewegten Wochenende mit Trump-Attentat und neuen Daten aus China. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Drägerwerk und Medios. Nach zuletzt drei Gewinntagen treten die Anleger am Montag bei deutschen Aktien zunächst einmal auf die Bremse. Am Hoch seit Anfang Juni fehlten zu Wochenbeginn die Anschlusskäufe, um dem DAX weiter nach oben zu verhelfen. Während der Leitindex im frühen Xetra-Handel 0,2 Prozent auf 18.705 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...