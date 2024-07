Hallo zum "eMobility update"! Zum Start unserer letzten Sendewoche vor der Sommerpause geht es unter anderem um eine neuerliche Verspätung bei Tesla, rasant fallende Batteriepreise in China und E-Auto-Differenzen in den USA. 1 - Tesla verschiebt Robotaxi-EnthüllungDer 8. August sollte ein besonderer Tag werden. Schon vor Monaten hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, an diesem Tag das Tuch von seinem neuen Robotaxi ziehen zu wollen. Doch wie mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...