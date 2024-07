Evonik erhöht die Prognose für das laufende Jahr. Man erwarte für 2024 nunmehr ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro, so das Unternehmen aus Essen am Montag - das sind 200 Millionen Euro mehr an beiden Spannen der Prognose als bisher. Hintergrund ist laut Evonik die Entwicklung im zweiten Quartal, in der das bereinigte EBITDA ...

