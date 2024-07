Teiltilgung - die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (kurz: MOREH) wird ihre zum 22.07.2024 fällige Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNRD5) zunächst nur teilweise in Höhe von 400 Euro je 1.000 Euro-Teilschuldverschreibung zurückzahlen. Das teilte die Emittentin heute via Adhoc-Meldung mit. Die Zinszahlung auf die Anleihe erfolgt indes plangemäß in voller Höhe von 6,00%. Die Emittentin geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die fehlende Tilgungsleistung bis zum 22.01.2025 in einer ...

