Die Allianz-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel am jüngsten Handelstag moderate Schwankungen. Zu Beginn notierte das Papier bei 266,40 EUR und bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 264,80 EUR und 267,10 EUR. Trotz leichter Abschläge bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 280,00 EUR, das Anfang April erreicht wurde.

Positive Aussichten für Investoren

Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 290,67 EUR für die Allianz-Aktie, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 24,85 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Diese positiven Indikatoren unterstreichen die solide Position der Allianz am Markt und könnten das Interesse der Anleger weiter steigern.

