Seit Jahresanfang hat die Aktie des Hannoveraner Versicherers Talanx 50 Prozent zugelegt. Nach starken Zahlen in dieser Woche betonen Analysten vor allem die Aussicht auf steigende Dividenden.Der Industrie- und KFZ-Versicherer Talanx ist Mehrheitsaktionär der Hannover Rück und hält 50,2 Prozent der Anteile an dem Rückversicherer. Während Hannover Rück in dieser Woche nach enttäuschenden Halbjahreszahlen einen Kursrückgang wegstecken musste, lief es bei Talanx richtig gut. Im zweiten Quartal konnten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden. Der Nettogewinn stieg auf 770 Millionen Euro und lag damit über dem Konsens von 678 Millionen Euro.
