Der DAX ist am Donnerstag freundlich aus dem Handel gegangen. Am Ende stand ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.377,50 Zählern zu Buche. Und auch der Start in den Freitag sieht positiv aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 24.457 Zähler. Im Fokus steht am heutigen Handelstag ganz klar das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Beginn der Gespräche soll um 21.30 Uhr MESZ sein.Sowohl Aktien der Rüstungsbranche wie Rheinmetall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär