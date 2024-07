EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

CGRE AG: mwb research bewertet CGRE-Aktie mit "Kaufen", Kursziel: 15,00 Euro



16.07.2024 / 07:00 CET/CEST





CORPORATE NEWS

CGREAG: mwb research AG bewertet CGRE-Aktie mit "Kaufen", Kursziel: 15,00 Euro



15. Juli 2024: Die mwb reseacrch AG hat eine Initialstudie zur CGREAG (ISIN: DE000A0N3EU3 | WKN: A0N3EU) veröffentlicht. Die Einstufung der CGREAG Aktie erhält die Empfehlung "KAUFEN", das Kursziel liegt bei 15,00 Euro. Mit dem aktuellen Kursziel sieht mwb research erhebliches Kurspotential von rund 52 %.



Der aktuelle Bericht von mwb research zur CGREAG steht zum Download auf der Webseite Research Hub: CGRE AG (www.research-hub.de) oder der Unternehmenswebseite der CGREAG unter CGRE AG (www.cgre.ag) im Abschnitt "Investor Relations" unter "Investorenmitteilungen" zur Verfügung.



Über CGRE



Die CGREAG präsentiert sich im deutschen Immobilienmarkt als Player, der eine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Gestaltung und Realisierung von Stadtquartieren nachweist und auf ein Potenzial einiger hundert Fachleute für Planung, Bau, Digitalisierung und Green Technology zugreifen kann.



Operativ aufgestellt ist die CGREAG in drei Sparten mit unterschiedlicher Gewichtung.



CG.site GmbH - umfasst Bauland-Entwicklungen in deutschen Ballungszentren.

CG.growth GmbH - übernimmt Bauprojekte mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont.

CG. yield GmbH - konzentriert Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag.



Durch die Kooperation mit weiteren signifikanten Marktteilnehmern schafft die CGREAG ideale Voraussetzungen, um beweglich, zuverlässig und effizient am deutschen Immobilien- und Kapitalmarkt operieren zu können, das heißt große Bau- und Projektentwicklungen zu akquirieren, die erforderlichen Finanzierungen zu strukturieren und die Baumaßnahmen fertigzustellen. Die CGREAG profitiert dabei von den starken Kompetenzen und der Innovationskraft einer Plattform an erstklassigen Spezialisten in den Bereichen Entwicklung, Bau, Digitalisierung und Green Technologie / Energiemanagement.



Kontakt:

Jürgen Kutz

Vorstand



aktie@cgre.ag



