Medieninformation CGRE AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht Nachhaltigkeitsstrategie steigert die ESG-Leistung des Unternehmens

Bericht schafft Transparenz für Aktionär:innen und Stakeholder:innen

Ziel ist die Schaffung nachhaltiger Quartiere, die klimapositiv sind Leipzig, 25. März 2025 - Die CGRE AG hat heute ihren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht für das Kalender- und Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Damit übernimmt die bundesweit tätige und im Freiverkehr der Frankfurter Börse gehandelte Plattform für Immobilien ökologische und soziale Verantwortung und verstärkt so den Einsatz für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Der Bericht unter der Leitidee "Nachhaltig - Zukunftssicher - Wegweisend" zeigt die angestoßenen Nachhaltigkeitsaktivitäten und beschreibt die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens. Er orientiert sich an den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI), die die nachhaltige Entwicklung weltweit unterstützt. So wird die Messbarkeit der Nachhaltigkeitsleistung der CGRE AG dargelegt. Der Aufsichtsrat hat den Nachhaltigkeitsbericht 2024 positiv zur Kenntnis genommen: "Die CGRE AG kombiniert den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens mit der Erfüllung der gesellschaftlichen Verantwortung bei der Senkung des CO 2 -Ausstoßes im Gebäudesektor. Das belegt der jetzt vorgelegte Nachhaltigkeitsbericht eindrucksvoll und bestätigt meine persönlichen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Vorstand der CGRE AG", so Günther H. Oettinger, Aufsichtsratsvorsitzender der CGRE AG und ehemaliger EU-Kommissar. Nachhaltigkeitsaspekte bereits bei der Akquisition Die CGRE AG bezieht Nachhaltigkeitsaspekte bereits in ihre Überlegungen für Akquisitionsentscheidungen mit ein. Potenzielle Immobilieninvestments werden geprüft, um Potenziale auszuloten und unnötige Kosten zu vermeiden. So ist der Erwerb attraktiver Immobilien gewährleistet, die - gegebenenfalls nach einer Optimierung - langfristig vermarktungsfähig bleiben. Der Vorstand der CGRE AG Jürgen Kutz betont: "Als börsennotierte Immobilienplattform tragen wir eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Geschäftspartner:innen und der Gesellschaft. Nachhaltigkeit ist ein Ziel und ein Impulsgeber für künftige Unternehmensaktivitäten. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten." Umfassende Nachhaltigkeitsstrategie Die CGRE AG verstärkt mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ihren Fokus auf Quartiere, die nahezu klimaneutral im Betrieb sein werden. Im Einklang mit den Zielen der jeweiligen Nutzungsart der Projektentwicklungen strebt sie an, alle relevanten Anforderungen der EU-Taxonomie zu erfüllen. Zudem fokussiert sich die CGRE AG auf die Akquise sogenannter Stranded Assets, das heißt nicht finalisierte Bauvorhaben, mit deren zügiger Fertigstellung einer Materialverschwendung und fehlendem Wohnraum entgegengewirkt wird. Im ersten Nachhaltigkeitsbericht der CGRE AG werden aus diesem Grund unter anderem die Themen erneuerbare Energien, zirkuläre Bauwirtschaft, serielle Vorfertigung von Bauteilen (Prefabrication) sowie Schaffung resilienter Immobilien besonders betrachtet. "Wir haben innovative Lösungen implementiert, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig den Wert für unsere Aktionär:innen zu maximieren. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und unseres täglichen Handelns", sagt Ronald Pofalla, Vorstandssprecher der CGRE AG. Verantwortung und Transparenz Eine gute Unternehmensführung ist die Grundlage für das nachhaltige Wachstum und den langfristigen Erfolg der CGRE AG. So wurden klare Richtlinien und Prozesse etabliert, um Transparenz, Integrität und Verantwortlichkeit in allen Bereichen des Unternehmens sicherzustellen. Die Mitarbeiter:innen tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Das Unternehmen steht auch für eine starke unternehmensweite Compliance, in der regelkonformes Verhalten eine Selbstverständlichkeit für alle Mitarbeiter:innen ist. Außerdem wird auf eine transparente Kommunikation mit Aktionär:innen und Stakeholder:innen geachtet. Regelmäßige Berichte und offene Dialoge sollen ermöglichen, Vertrauen aufzubauen und unsere Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit nachvollziehbar machen. Der Nachhaltigkeitsbericht der CGRE AG zeigt, wo das Unternehmen 2024 seine inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt hat und wie sich die CGRE AG mit Blick auf wichtige Kennzahlen und Zielsetzungen positioniert. Der Bericht ist digital verfügbar und kann auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link abgerufen werden: cgre.ag/nachhaltigkeit.





