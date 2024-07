DJ Rio Tinto setzt mehr Eisenerz ab und erhält Genehmigungen für Simandou

LONDON (Dow Jones)--Rio Tinto hat die erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer riesigen Eisenerzmine in Afrika erhalten. Für das zweite Quartal berichtete der Bergbaukonzern einen Anstieg der Lieferungen des wichtigsten Rohstoffs für die Stahlproduktion aus seinen Werken in Australien.

Der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt teilte mit, dass nun alle Bedingungen für seine Investition in die Eisenerzlagerstätte Simandou in Guinea erfüllt seien, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen der guineischen und chinesischen Behörden. Das in den Simandou-Bergen Guineas lagernde Eisenerz ist das weltweit größte bekannte hochgradige Vorkommen dieses Rohstoffs, das noch nicht erschlossen ist.

Rio Tinto erschließt einen Teil des Vorkommens gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet für Simandou mit Investitionen in Höhe von rund 6,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich der für den Export des Erzes erforderlichen Hafen- und Eisenbahninfrastruktur. Das Simandou-Projekt, von dem ein Teil durch ein anderes Joint Venture erschlossen wird, wird laut Rio Tinto die größte neue integrierte Bergbau- und Infrastrukturinvestition in Afrika sein. Die Unternehmen haben mit den Arbeiten vor Ort begonnen, unter anderem mit dem Bau von Arbeiterunterkünfte, Straßen sowie Wasser- und Entsorgungseinrichtungen. Rio Tinto rechnet mit der Aufnahme der Produktion im nächsten Jahr.

Das britisch-australische Bergbauunternehmen, das bereits zu den größten Eisenerzexporteuren der Welt zählt, gab außerdem bekannt, dass es in den drei Monaten bis Juni 80,3 Millionen Tonnen Eisenerz aus seinen Cluster-Minen im entlegenen Nordwesten Australiens verschifft hat. Das sind 2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Lieferungen stiegen trotz der Entgleisung eines fahrerlosen Zuges im Mai. Rio Tinto hat nach eigenen Angaben mehr aus seinen Hafenlagern verkauft.

Rio Tinto betreibt 17 Eisenerzminen in der australischen Pilbara-Region sowie mehr als 1.900 Kilometer Eisenbahnlinien und vier unabhängige Hafenterminals. Die Zugentgleisung, die sich ereignete, als ein autonom fahrender Zug mit einigen stehenden Waggons kollidierte, führte zu einer fast einwöchigen Sperrung eines Abschnitts der zweigleisigen Strecke.

Der Konzern geht nach wie vor davon aus, dass er im Jahr 2024 zwischen 323 und 338 Millionen Tonnen Eisenerz verschiffen wird.

Allerdings hat Rio Tinto seine jährliche Produktionsprognose für einige andere Rohstoffe angepasst, darunter auch für das Industriemetall Kupfer. Die Kupferproduktion werde am unteren Ende der bisherigen Schätzung von 660.000 bis 720.000 Tonnen liegen, da Rio Tinto seinen Minenplan in der Kennecott Mine in der Nähe von Salt Lake City geändert hat. Der Konzern teilte mit, er habe wegen der geotechnischen Risiken im Abbaugebiet Änderungen vornehmen müssen.

Der Konzern teilte außerdem mit, dass er aufgrund von Störungen der Gasversorgung in seinen Raffineriebetrieben in Ostaustralien voraussichtlich weniger Tonerde produzieren werde als ursprünglich geplant.

