Deutsche Rohstoff AG: Update US Öl- & Gas-Aktivitäten



16.07.2024

Produktion im 1. Halbjahr bei rund 14.800 BOEPD

Starke Anfangsproduktion neuer Bohrungen im Oxy Joint Venture

Drei Bohrungen bei Bright Rock nehmen Produktion auf

Insgesamt sehr positive Ergebnisse der Bohrungen in Wyoming

Das Öl- und Gasgeschäft des Deutsche Rohstoff-Konzerns hat sich im zweiten Quartal weiterhin sehr positiv entwickelt. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr rund 14.800 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag) produziert. Damit liegt die Produktion im Rahmen der im April veröffentlichten Planung.



Der Ölanteil der Produktion lag bei rund 58% und der WTI-Ölpreis lag im ersten Halbjahr durchschnittlich bei 79,74 USD. Für das Gesamtjahr geht der Vorstand weiterhin von einer Produktion im Rahmen der Prognose in Höhe von 14.700 bis 15.700 BOEPD aus, wobei in der zweiten Jahreshälfte eine höhere Produktion als im ersten Halbjahr erwartet wird.



Die Mitte März in Produktion gebrachten 10 Bohrungen im Rahmen des JV von Salt Creek Oil & Gas mit Occidental Petroleum produzierten im April und Mai erwartungsgemäß auf hohem Niveau durchschnittlich rund 700 Barrel Öl pro Bohrung am Tag. Auf verschiedenen Pads und an der Gasinfrastruktur in Wyoming wurden im Juni Wartungsarbeiten vorgenommen und die Produktion wurde teilweise gedrosselt, lag jedoch im Juli wieder deutlich höher.



Bright Rock Energy konnte sein im Dezember begonnenes Bohrprogramm wie zeitlich geplant abschließen und die Bohrungen in Produktion bringen. Seit Anfang Juni produzieren die 3 Bohrungen und werden in den kommenden Monaten weiter ansteigen. Die Ergebnisse bestätigen die hohe Prospektivität der Flächen von Bright Rock. Die beiden Bohrungen mit 2 Meilen Länge und einem durchschnittlichen wirtschaftlichen Anteil von 95% in die Mowry-Formation und Niobrara-Formation liefern sehr positive Ergebnisse.



Die Mowry-Bohrung liegt aktuell oberhalb der Erwartungen und produzierte in den ersten 30 Tagen besser als die seht gute "Buster"-Bohrung aus dem Jahr 2021 und knapp 800 Barrel Öl am Tag. Die Niobrara-Bohrung produziert ebenfalls sehr stark. Die dritte Bohrung mit einem wirtschaftlichen Anteil von 50%, die aufgrund technischer Schwierigkeiten mit nur einer Meile Länge gebohrt worden ist, soll in den kommenden Tagen überarbeitet werden, da sie noch nicht mit voller Kapazität produziert.



1876 Resources hat die ersten 6 Bohrungen ihres 8 bis 10 Bohrungen umfassenden 2024er Bohrprogramm planmäßig abgeteuft. Die ersten 3 Niobrara-Bohrungen konnten jüngst mit der Produktion starten.



Die Bohrungen bewegen sich bisher insgesamt im Rahmen der erwarteten Zeitplanung und Kosten und zeigen einen sehr positiven Kostentrend auf. Aufgrund der frühen Entwicklungsphase bei Bright Rock lagen die Kosten höher als geplant.



Auch die Ende 2023 und Anfang 2024 in Produktion überführten Bohrungen produzieren weiterhin über den Erwartungen. Die im Januar von 1876 Resources in Produktion gebrachten verbliebenen 2 Bohrungen haben bisher zusammen über 200.000 BO produziert und liegen deutlich über der erwarteten Produktionskurve, die von je 500.000 Barrel Öl über die Lebensdauer einer Bohrung ausgeht. Insbesondere die darin enthaltene erste Bohrung in die Teapot-Formation liefert weiterhin sehr positive Ergebnisse. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms von 1876 werden mindestens 2 weitere Bohrungen in die Teapot-Formation abgeteuft.





Mannheim, 16. Juli 2024



