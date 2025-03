Die Deutsche Rohstoff lieferte solide vorläufige GJ24-Ergebnisse mit einem Umsatz von EUR 235,4 Mio. (+20% gg. Vj.), der rund 9% über den Erwartungen und auch über der Unternehmensprognose lag, angetrieben durch eine starke Q4-Produktion von 14.700 BOEPD und einen höheren Ölgehalt in Wyoming. Das EBITDA in Höhe von 167,6 Mio. EUR entsprach den Erwartungen, wobei die Marge im 4. Quartal mit 71 % gegenüber den ersten neun Monaten stabil blieb, jedoch aufgrund geringerer sonstiger betrieblicher Erträge unter der des GJ23 lag. Der Nettogewinn in Höhe von 50,2 Mio. EUR lag rund 7 % über den Erwartungen, was wahrscheinlich auf eine niedrigere Steuerquote zurückzuführen ist. Der operative Cashflow von 150 Mio. EUR (+8% gg. Vj.) übertraf die Schätzungen um 25 Mio. EUR, obwohl der freie Cashflow aufgrund hoher Investitionen in Bohrungen und Infrastruktur negativ war. Angesichts einer komfortablen Nettoverschuldung/EBITDA von 0,9x und eines erwarteten starken Starts in das GJ25 bekräftigen mwb researchs Analysten ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 53,00 auf Basis des DCF. Dieser Wertansatz wird auch durch einen deutlichen Abschlag gegenüber der Peer Group und den vor zwei Wochen veröffentlichten Reservenbericht untermauert, der ein Aufwärtspotenzial von 40 % aufweist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG