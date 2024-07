© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Der Serverhersteller wird am kommenden Montag in den Nasdaq-100-Index aufgenommen, wie aus einer Pressemitteilung der Nasdaq vom späten Freitag hervorgeht.Die Änderung im Nasdaq-100-Index greift am Montag, den 22. Juli, vor Handelsbeginn. Der Index umfasst "100 der größten und innovativsten Nicht-Finanzunternehmen, die an der Nasdaq notiert sind", basierend auf ihrer Marktkapitalisierung, so die Nasdaq. Die Änderung war angesichts des Rückgangs des Aktienkurses von Walgreens und des starken Anstiegs des Aktienkurses von Super Micro erwartet worden. Die Unternehmen müssen eine Gewichtung von mindestens 0,1 Prozent des Marktwerts des Nasdaq 100 beibehalten, der derzeit bei über 20 Billionen …