Die MHP Hotel AG (MHP) meldete starke Kennzahlen für das zweite Quartal 2024 mit einem Umsatzwachstum von 16 % auf 41,3 Mio. EUR, das sowohl auf die Beherbergung (+14 %) als auch auf die Gastronomie (+17 %) zurückzuführen ist. Die durchschnittliche Tagesrate (ADR) des Unternehmens stieg um 6 % auf 219 EUR, und die Auslastung erreichte einen Rekordwert von 81 %, was zu einem Rekordumsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) von 178 EUR führte, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die UEFA Euro 2024 hat die Performance im Juni erheblich gesteigert, aber auch die Monate April und Mai zeigten ein starkes RevPar-Wachstum. MHP hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 24 von EUR 160 Mio. Umsatz und EUR 6 Mio. bereinigtem EBITDA fest und erwartet weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte, unterstützt durch anstehende Mega-Events, die vollständige Eröffnung des Hotels Königshof und die abgeschlossene Modernisierung des JW Marriott Frankfurt. Die Analysten von mwb research bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG