München (ots) -- David Guetta als musikalischer Act im On-Air-Marketing- Einmonatige Kooperation mit dem internationalen Produzenten sowie Star-DJ und Warner Music Central Europe- Werbetrenner und Trailer mit dem diesjährigen Hit "I Don't Wanna Wait"Der französische DJ und Musikproduzent David Guetta prägt seit Jahrzehnten die Szene der elektronischen Musik. Mit Chartstürmern wie "Titanium" und Kollaborationen quer durch alle Genres feiert er weltweite Erfolge. Als mehrfacher Grammy-Gewinner und gefeierter Gast auf den größten Festivals bleibt Guetta eine treibende Kraft in der Musikwelt.Nach zwei erfolgreichen Kooperationen in den Jahren 2015 und 2018 kehrt Guetta nun zu RTLZWEI zurück. Anknüpfend an den Erfolg seiner letzten Nummer-1-Single in Deutschland "I'm Good (Blue)" performt er ab sofort seinen aktuellen Chartstürmer "I Don't Wanna Wait" feat. OneRepublic in Werbetrennern und Trailern.Die Kampagne verbindet inhaltlich den französischen Produzenten und Star-DJ mit aktuellen RTLZWEI-Formaten und unterstreicht das Image von RTLZWEI als "Home of Reality".Thomas Elbracht, Leiter Music & Live Entertainment RTLZWEI: "Wir freuen uns sehr, David Guetta erneut bei RTLZWEI begrüßen zu dürfen. Seine Musik und seine Energie passen perfekt zu unseren Formaten und unserem Publikum. Mit seiner neuen Hit-Single 'I Don't Wanna Wait' bringt er den Sommer von Ibiza direkt zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern."Über RTLZWEI: Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5824000