Genf/Biel - Die Wirtschaft in China schwächelt und das setzt der Luxusgüterbranche zu. Das bekommen auch die Uhrenhersteller in der Schweiz zu spüren. Während ihr grösster Vertreter Swatch Group für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatz- und Gewinneinbruch vermelden musste, läuft das Geschäft der Richemont-Gruppe dank der Widerstandskraft ihrer Schmucksparte noch in guten Bahnen. Richemont legte am Dienstag die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...