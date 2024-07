Aixtron meldet einen neuen Auftrag von Nexperia: Das niederländische Halbleiter-Unternehmen hat als die Lieferung von Anlagen für den Ausbau der 200mm-Volumenproduktion für Siliziumkarbid- und Galliumnitrid- Leistungsbauelemente in Auftrag gegeben. "Die Aixtron-Epitaxie-Anlagen werden in der Nexperia-Wafer Fab in Hamburg installiert", meldet das Unternehmen aus Herzogenrath bei Aachen am Dienstag. In Hamburg produziere Nexperia "jährlich rund 100 Milliarden diskrete Halbleiter, was etwa einem Viertel der weltweiten Produktion dieser Bauelement-Typen entspricht", so Aixtron. Zum finanziellen Volumen des Folgeauftrags von Nexperia macht Aixtron keine Angaben. Die Aixtron Aktie notiert XETRA-Handel am Dienstag bei 21,92 Euro mit 3,3 Prozent im Plus.