BioNTech befindet sich derzeit in einer Übergangsphase. Die Umsätze rund um die Corona-Impfungen gehen deutlich zurück. Bis es verstärkte Umsatzimpulse aus dem Krebsbereich gibt, wird es noch dauern. Hier verstärkt BioNTech aber die Forschungsarbeiten. Die Analysten von Baader lassen dies in ihr Modell einfließen. Sie erhöhen ihre Schätzungen für die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für 2024 um 500 Millionen Euro und für 2025 um 1 Milliarde Euro. Das hat Auswirkungen auf die Gewinnprognosen. Die Verluste dürften in beiden Jahren höher als bisher gedacht ausfallen. Unverändert gibt es von den Analysten eine Kaufempfehlung für die Aktien von BioNTech. Das Kursziel steht unverändert bei 151,00 Euro. Somit erkennen die Experten ein deutliches Kurspotenzial bei der Aktie von BioNTech. Aktuell notiert die Aktie bei 77,00 Euro. Das ist ein Tagesminus von 0,9 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie rund 20 Prozent verloren.