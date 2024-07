Mit der Aktie von Rio Tinto geht es im heutigen Handel bergab, denn der Bergbauriese hat erklärt, dass die Eisenerzproduktion in der Pilbara-Mine in Australien in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um zwei Prozent auf 157,4 Millionen Tonnen zurückgegangen ist. Auch bei anderen Rohstoffen hat das britische Unternehmen keine sonderlich erfreulichen Neuigkeiten. Immerhin beließ Rio Tinto die Produktionsprognose für das Gesamtjahr weitgehend unverändert. Hingegen kappten die Briten die Schätzung für ...

