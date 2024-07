München (ots) -16. Juli 2024. "Navy CIS". "Navy CIS: L.A.". "Navy CIS: New Orleans". "Navy CIS: Hawaii". Alles auf Joyn: Die Streaming-Plattform sichert sich mit einem neuen Content-Deal ungefähr 1000 Folgen aus dem von CBS Studios produzierten "Navy CIS"-Kosmos von Paramount Global Content Distribution. Damit baut Joyn sein Angebot für Crime-Fans nachhaltig aus. Das Gute: Alle Folgen werden kostenlos für die Zuschauerinnen und Zuschauer abrufbar sein.Joyn ist die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE und stellt ihren Nutzer:innen rund 70 TV-Sender im Livestream und über 33.000 Stunden Programminhalte auf Abruf ohne Abo-Gebühr zur Verfügung.Henrik Pabst, als Chief Content Officer Seven.One Entertainment Group für alle Inhalte auf Joyn und den linearen Sendern verantwortlich: "Alles auf Joyn: Durch den Content-Deal mit Paramount Global Content Distribution werden erstmals ungefähr 1000 Episoden des 'Navy CIS'-Franchise auf einer Plattform kostenlos zugänglich sein. Damit bringen wir unseren Zuschauer:innen nach erfolgreicher Ausstrahlung auf unseren linearen Sendern eine starke und extrem beliebte US-Fiction-Marke zu Joyn.""Wir freuen uns sehr, die Präsenz von 'Navy CIS' auf das Joyn-Publikum auszuweiten", sagt Lisa Kramer, President International Content Licensing, Paramount Global Content Distribution. "Der anhaltende Erfolg dieses wichtigen Franchise über die Kanäle der ProSiebenSat.1-Gruppe und nun die Erweiterung auf Joyn wird unsere langjährige Zusammenarbeit weiter stärken.""Navy CIS" ("NCIS") wird von Belisarius Productions in Zusammenarbeit mit CBS Studios produziert. "Navy CIS: LA" ("NCIS: Los Angeles"), "Navy CIS: Hawaii" ("NCIS: Hawai'i") und "Navy CIS: New Orleans" ("NCIS: New Orleans") werden von CBS Studios produziert. Alle Serien werden von Paramount Global Content Distribution vertrieben.Der "Navy CIS"-Content-Deal im Überblick:"Navy CIS" - Alle 20 Staffeln (ab 16.7.2024) Start der 21. Staffel ab 13.08.2024"Navy CIS: Hawaii" - Staffel 1-2 (ab 1.8.2024) Start der 3. Staffel ab 13.8.2024"Navy CIS: New Orleans" - Alle sieben Staffeln (ab 1.8.2024)"Navy CIS: L.A." - Alle 14 Staffeln (ab 15.8.2024)Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Stella LosackerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1168stella.losacker@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5824208