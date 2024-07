© Foto: Unsplash



Gleich zwei Analysten haben sich zum Wochenbeginn zur Apple-Aktie geäußert. Der Titel stieg in der Folge auf ein neues Allzeithoch. Am Montag verzeichnete die Aktie von Apple einen Anstieg von rund 1,7 Prozent, nachdem Analysten von Morgan Stanley und Loop Capital das Kursziel für den Technologiegiganten erhöht haben. Die Kursgewinne steigerten den Marktwert auf etwa 3,6 Billionen US-Dollar, den höchsten weltweit. Laut Morgan Stanley sei Apple aufgrund seiner vielversprechenden KI-Initiativen ein "Top-Pick". Diese Initiativen, darunter die kürzlich eingeführte Apple Intelligence, motivieren Kunden zum Upgrade ihrer Geräte, um auf die neueste Technologie zuzugreifen und Apple näher an die …