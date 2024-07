Duisburg-Ruhrort soll bis 2029 ein klimaneutraler Stadtteil werden. Die Umgestaltung des Haniel Campus in ein energieautarkes Areal ist Teil dieses ehrgeizigen Planes. Das Projekt Urban Zero in Duisburg-Ruhrort ist laut der Projektgesellschaft Urban Zero Ruhrort mbH der weltweit erstmalige Versuch, einen ganzen Stadtteil binnen weniger Jahre umweltneutral zu gestalten. Der Energiespezialist Lava Energy unterstützt diesen Plan. Das Stuttgarter Unternehmen übernimmt die energetische Modernisierung ...

