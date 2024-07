Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bewertet den HSBC GIF Global Sustainable Long Term Equity Fund mit dem Top-Rating A ("sehr gut"), so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Der Fonds biete ein konzentriertes Portfolio an Unternehmen mit Impact.Der Fonds investiere weltweit in Unternehmen, die aktiv zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ("SDGs") beitragen und nach Einschätzung des Investment-Teams über ein solides Wachstumspotenzial bei langfristiger Nachhaltigkeit verfügen würden. Er sei nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. ...

