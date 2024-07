DJ PTA-Adhoc: More Impact AG: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der BG Braingate Technology GmbH geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/18.07.2024/15:00) - Frankfurt am Main 18. Juli 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979) haben heute beschlossen, vorbehaltlich des Beschlusses durch die Hauptversammlung eine Sachkapitalerhöhung durch Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der BG Braingate Technology GmbH, Köln, durchzuführen. Die More Impact AG soll als Technologie-Holding in Zukunft Unternehmen mit Fokus auf unterschiedliche Technologieschwerpunkte unter sich vereinen und so ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio aufbauen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, voraussichtlich am 29. August 2024 eine ordentliche Hauptversammlung durchzuführen und u.a. eine Kapitalerhöhung um einen Betrag von EUR 135.000.000,00 gegen Sacheinlagen gegen Ausgabe von 135.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Zulassung sämtlicher Gesellschafter der BG Braingate Technology GmbH mit dem Sitz in Köln, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 105340 (" Zielgesellschaft") jeweils als Zeichner gegen Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der Zielgesellschaft zur Zeichnung der neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung zu beschließen. Unter den Zeichnern ist die Großaktionärin der Gesellschaft, die Neon Equity AG, mit einer Beteiligung von 36 % an dem Stammkapital der Zielgesellschaft.

Als Sacheinlage wird die BG Braingate Technology GmbH auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 270.000.000,00 in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 2,00 je neuer Stückaktie entspricht.

Die BG Braingate Technology GmbH fokussiert sich insbesondere auf die Entwicklung und Patentierung innovativer Technologien im Medizintechnik-Bereich. Wesentlicher Vermögensgegenstand der Gesellschaft ist ein entwickeltes und angemeldetes Patent für eine Zigarettenpräparationsvorrichtung, mit der es ermöglicht wird eine Zigarette ohne die Aufnahme von Schadstoffen zu rauchen. Darüber hinaus wird auch die Nutzung im Bereich des Konsums von Cannabis aktuell geprüft. Es liegen bereits mehrere vollständig funktionsfähige Prototypen vor, mit denen in Labortests die Wirksamkeit der Produkte dokumentiert wurde.

