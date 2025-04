EQS-News: More Impact AG / Schlagwort(e): Patent

More Impact AG: Tochtergesellschaft BG Braingate Technology erhält für innovative Technologie Notice of Allowance vom US-Patentamt



15.04.2025 / 09:25 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG More Impact AG: Tochtergesellschaft BG Braingate Technology erhält für innovative Technologie Notice of Allowance vom US-Patentamt Frankfurt am Main, 15. April 2025 - Die More Impact AG (ISIN: DE000A1PG979, "More Impact"), ein börsennotierter High-Tech-Medical-Hub, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft BG Braingate Technology GmbH ("Braingate Technology") für eine weitere ihrer technologischen Innovationen die Notice of Allowance vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) erhalten hat. Damit ist die Erteilung des Patents durch die US-Behörde verbindlich zugesagt. Ein wichtiger Meilenstein für die internationale Vermarktung von Produkten auf Basis der patentierten Vorrichtung und einem speziellen Extraktionsverfahren wurde damit erreicht. Die Patentanmeldung betrifft eine innovative Vorrichtung und ein Verfahren zur effizienten, selektiven und schonenden Extraktion von einem oder mehreren Bestandteilen aus biologischen Materialien, insbesondere von Cannabinoiden wie das medizinisch eingesetzte CBD. Die durch das patentierte Verfahren gewonnenen biologischen Bestandteile können entsprechend aufbereitet und je nach medizinischer Indikation entweder über den medizinischen Inhalator oder über die nadellose Spritze verabreicht werden. Dr. Karsten Behlke, Geschäftsführer von BG Braingate Technology: "Die anstehende Erteilung des US-Patents ist ein wichtiger Meilenstein für unsere internationale Schutzstrategie und die kommerzielle Verwertung unserer Technologie im wachstumsstarken Markt für pflanzenbasierte Wirkstoffe." Dr. Gerald Schüssel, CEO von More Impact: "Mit dem kurzfristig erteilten US-Patent wird die hohe technologische Innovationskraft in unseren Portfoliounternehmen einmal mehr im internationalen Maßstab untermauert." More Impact und Braingate Technology bauen mit der bevorstehenden Patenterteilung die technologisch führende Position im Bereich innovativer Extraktionsverfahren aus. Die bevorstehende Patenterteilung ergänzt die bisherigen Patentfamilien und untermauert den technologischen und innovativen Führungsanspruch des High-Tech Medical-Hub. Über die More Impact AG

Die More Impact AG ist ein börsennotierter High-Tech Medical-Hub, der sich auf die Entwicklung und Unterstützung innovativer Unternehmen im medizinischen Umfeld konzentriert. Mit dem Fokus auf Patentsicherung und der Vermarktung von Produktinnovationen trägt More Impact dazu bei, zukunftsweisende MedTech-Technologien einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig zu verbessern. Strategische Zu- und Verkäufe von Unternehmen, Unternehmenssparten oder einzelnen Patenten runden das Geschäftsmodell ab. Kontakt - Investor & Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

moreimpact@edicto.de



