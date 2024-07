HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 30. Juni 2024 mit Kennzahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahrs 2024/2025



19.07.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Quartalsgewinn von CHF 26 Millionen

NAV steigt um 1.6 Prozent und Aktienkurs um 5.9 Prozent

Private Portfoliounternehmen als Werttreiber Positiver Start ins neue Geschäftsjahr HBM Healthcare Investments startete mit einem Quartalsgewinn von CHF 26 Millionen in das neue Geschäftsjahr 2024/2025. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg in diesen ersten drei Monaten per 30. Juni 2024 um 1.6 Prozent, der Aktienkurs legte um 5.9 Prozent zu. Im Vordergrund standen positive Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen, mit einem Ergebnisbeitrag von insgesamt CHF 53 Millionen, während die börsenkotierten Unternehmen und die Fonds das Ergebnis mit CHF -14 Millionen bzw. CHF -4 Millionen belasteten. Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen Die börsenkotierten Unternehmen belasteten das 3-Monatsergebnis mit insgesamt CHF -14 Millionen. Insmed und Merus veröffentlichten beide überzeugende Studiendaten und leisteten so einen Ergebnisbeitrag von je CHF 10 Millionen. Insmed publizierte erfolgreiche Phase-III-Daten für Brensocatib zur Behandlung von Patienten mit Bronchiektasen, Merus legte positive Interimsdaten für Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab (Keytruda®) als Erstlinientherapie bei Kopf-Hals-Tumoren vor.

Weitere positive Beiträge kamen von BioInvent (CHF 9 Mio.) und Vicore Pharma

(CHF 6 Mio.).

(CHF 6 Mio.). Negativ entwickelten sich Y-mAbs Therapeutics (CHF -13 Mio.), Biohaven (CHF -12 Mio.), ALX Oncology (CHF -7 Mio.) und Harmony Biosciences (CHF -6 Mio.).

Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen Die privaten Unternehmen trugen CHF 53 Millionen zum Quartalsergebnis bzw. 3.1 Prozent zur Steigerung des NAV bei. Aus der Übernahme von Yellow Jersey Therapeutics durch Johnson & Johnson für USD 1.25 Milliarden in bar resultierte ein Gewinn von CHF 59 Millionen. Das Spin-off des Schweizer Unternehmens Numab Therapeutics testet einen bispezifischen Antikörper zur Behandlung von atopischer Dermatitis in einer klinischen Studie der Phase I. HBM Healthcare bleibt mit einem Besitzanteil von 8 Prozent an Numab Therapeutics beteiligt.

Swixx BioPharma hat mit der Übernahme von Laboratorios Biopas seine Marktposition als Dienstleister für internationale Pharmaunternehmen weiter ausgebaut. Swixx BioPharma, das in Osteuropa und Zentralasien einen Umsatz von über EUR 1 Milliarde erwirtschaftet, gewinnt mit Biopas Zugang zu den grössten Märkten Zentral- und Südamerikas. Mit der Übernahme sichert sich Swixx BioPharma 300 Mitarbeitende in insgesamt 20 Ländern und einen Umsatz von USD 220 Millionen.

Alumis Therapeutics hat durch einen Börsengang an der Nasdaq USD 250 Millionen neues Kapital aufgenommen. HBM Healthcare Investments investierte zu Beginn des Jahres USD 5 Millionen in Alumis und erhöhte ihre Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 15 Millionen. Alumis entwickelt orale Therapien zur Behandlung von Immundefekten.

Bluejay Therapeutics stösst nach einer Investition von USD 7 Millionen als Neuzugang zum privaten Portfolio von HBM Healthcare. Das US-amerikanische Unternehmen entwickelt Therapien für virale und Leberkrankheiten. Nach dem Bilanzstichtag Anfang Juli gelang mit Fangzhou Jianke, der führenden Online-Plattform für das Management chronischer Krankheiten in China, einem weiteren bisher privaten Unternehmen der Gang an die Börse, in diesem Fall in Hongkong. Der Ausgabepreis der neuen Aktien lag zwar über dem Buchwert unserer Beteiligung zum Quartalsende. Der Handel der Aktie startete jedoch in den ersten Tagen bis Mitte Juli unfreundlich, was den veröffentlichten NAV per 15. Juli um knapp 0.9 Prozent belastete. Vermögensallokation Die Vermögensallokation ist im Vergleich zum Anfang des Geschäftsjahrs wenig verändert: 43 Prozent entfallen auf börsenkotierte Unternehmen (davon knapp die Hälfte vormals private Unternehmen), 38 Prozent auf private Unternehmen, 10 Prozent auf Fonds, 7 Prozent auf flüssige Mittel und 2 Prozent auf übrige Aktiven. Um die Exposition gegenüber Währungsschwankungen zu reduzieren, wurde im Berichtsquartal ein Drittel des Währungsrisikos des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert. Ausblick Das makroökonomische Marktumfeld bleibt herausfordernd. Zwar zeigen die Massnahmen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation in den USA und Europa Wirkung, und die in der zweiten Jahreshälfte erwarteten Zinssenkungen dürften die Marktstimmung für Wachstumsunternehmen weiter verbessern. Sorgen bereiten hingegen die rasch steigende Staatsverschuldung, die anstehenden Wahlen und die politische Polarisation in den USA und verschiedenen Ländern Europas sowie die andauernden Handelskonflikte und geopolitischen Konfrontationen. Vor diesem Hintergrund wird HBM Healthcare Investments weiterhin mit der gebotenen Vorsicht agieren. Aus fundamentaler Sicht ist das Portfolio weiterhin gut positioniert und breit diversifiziert. Die privaten Portfoliounternehmen kommen in ihrer Entwicklung grossmehrheitlich zügig voran, was einigen schon bald den nächsten Schritt in Form eines Börsengangs oder einer strategischen Transaktion ermöglichen sollte. Im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen sind aufgrund erwarteter Studiendaten mehrere Gesellschaften für weitere Wertsteigerungen positioniert: Bei ALX Oncology, ArriVent, Biohaven, BioInvent, IO Biotech, Mineralys Therapeutics und Natera stehen in der zweiten Jahreshälfte spannende Veröffentlichungen in verschiedenen therapeutischen Indikationen an, die sich insgesamt positiv auf den Wert des Portfolios auswirken sollten. Der Quartalsbericht Juni 2024 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

Ende der Adhoc-Mitteilung