Sanofi erwirbt DR-0201, ein klinisches Programm des HBM-Portfolio-Unternehmens Dren Bio, für einen Vorabbetrag von USD 600 Millionen, zuzüglich möglicher Meilensteine



Weitere Bestätigung der zukunftsweisenden Wissenschaft und Innovation des US-amerikanischen Biotech-Unternehmens;

Transaktion erhöht den NAV pro HBM-Aktie um CHF 8.70 (+3.6%); erwarteter Mittelzufluss von USD 50 Millionen für HBM Healthcare Investments aus dem Vorabbetrag. HBM Healthcare Investments (SIX: HBMN) gab heute bekannt, dass die private Portfoliogesellschaft Dren Bio und Sanofi eine definitive Vereinbarung getroffen haben, wonach Sanofi DR-0201 erwerben wird. DR-0201 ist ein zielgerichteter bispezifischer Myeloid Cell Engager (MCE), der in präklinischen und frühen klinischen Studien eine robuste Depletion von B-Zellen gezeigt hat. DR-0201 setzt an spezifischen myeloischen Zellen an, um eine tiefgreifende B-Zell-Depletion zu bewirken, die bei Patienten mit refraktären B-Zell-vermittelten Autoimmunkrankheiten wie Lupus eingesetzt werden könnte, für die es noch erheblichen medizinischen Bedarf gibt. Im Rahmen der Transaktion wird Sanofi DR-0201 durch die Übernahme der von Dren Bio ausgegliederten Gesellschaft Dren-0201 für eine Vorauszahlung von USD 600 Millionen erwerben und bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Markteinführungs-Meilensteine zusätzliche Zahlungen in Höhe von insgesamt bis zu USD 1.3 Milliarden leisten. Die Unternehmen erwarten den Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal 2025. Nach der Übernahme von Dren-0201 wird Dren Bio weiterhin als unabhängiges Unternehmen agieren und seine Pipeline von Antikörpertherapeutika zur Behandlung von Krebs, Autoimmunerkrankungen und anderen schweren Krankheiten weiterentwickeln. HBM Healthcare Investments wird weiterhin eine Beteiligung von rund 9 Prozent an Dren Bio halten. Basierend auf unserer Einschätzung der Transaktionsbedingungen (Upfront-Betrag plus diskontierte potenzielle Meilensteinzahlungen) wird sich der Nettoinventarwert pro HBM-Aktie um CHF 8.70 (+3.6%) erhöhen, wobei für HBM Healthcare Investments aus dem Upfront-Betrag ein Mittelzufluss von rund USD 50 Millionen resultiert. Über Dren Bio Dren Bio (Foster City, Kalifornien, USA) ist ein privates biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Antikörpertherapeutika leistet, die selektiv pathogene Zellen und andere krankheitsverursachende Faktoren entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.drenbio.com/ . Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

