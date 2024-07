ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 49,50 auf 44,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der IT-Dienstleister habe von einem rückläufigen Umsatz berichtet und mit diesem die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Folge davon erwarte das Management nun in diesem Jahr nur noch stagnierende Umsätze und Gewinne. Er kürzte entsprechend seine Erwartungen bis 2026 und senkte außerdem etwas den Bewertungsmaßstab./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 17:00 / GMT



ISIN: DE0005158703