Vancouver, British Columbia - 19. Juli 2024 / IRW-Press / Regency Silver Corp. ("Regency Silver" oder das "Unternehmen", TSXV-RSMX und OTCQB-RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 16,6 Mio. Einheiten zum Preis von 0,15 CAD pro Einheit arrangiert hat, um daraus einen Bruttoerlös von bis zu 2,5 Mio. CAD zu generieren. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens sowie einem (1) Stammaktienkaufwarrant ("Warrant"). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie aus dem Aktienbestand des Unternehmens zum Preis von 0,25 $ pro Aktie. Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel, was bedeutet, dass das Unternehmen den Ausübungstermin vorverlegen kann, falls die Aktien des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von über 0,50 $ gehandelt werden.

Gemäß den Richtlinien der Börse können Vermittlungsgebühren (Finders Fees) in Form von Bargeld oder Wertpapieren in Höhe von 6 % in bar und 6 % in Form von Broker-Warrants auf die vom Vermittler erzielten Erlöse entrichtet werden. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich in Kürze geschlossen.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden. Der Erlös soll in das bevorstehende Bohrprogramm im unternehmenseigenen Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora bzw. in das Betriebskapital fließen.

Michael Tucker, leitender Geologe und Direktor, erklärt: "Wir können es kaum erwarten, die Bohrungen bei Dios Padre fortzusetzen. Die Bohrmannschaft wird gleich nach dem Abschluss der Finanzierung zum Standort entsendet. Die bisherigen Bohrergebnisse haben immer wieder gezeigt, dass wir es hier mit einem hochgradigen und stark sulfidischen Gold-Kupfer-Silber-System im Nahbereich einer Porphyrquelle zu tun haben. Wir hoffen, unsere herausragenden Ergebnisse weiter ausbauen zu können, denn sie liefern den klaren Beweis für das Potenzial dieses Systems."

Zuvor wurde in Bohrloch REG-23-21 - einer ca. 65 m langen Stepout-Bohrung entlang des Streichens südöstlich der Entdeckungsbohrung REG-22-01, in der auf 35,8 m 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber enthalten waren - ein 54,65 m langer Abschnitt mit 5,34 g/t Gold, einschließlich 7,36 g/t auf 38 m, durchteuft.

Die Bohrung REG-23-21 wurde vom unabhängigen mexikanischen Fachmagazin "Gambusino Prospector" unter die fünf besten Bohrresultate in Mexiko im vierten Quartal 2023 gereiht.

Die vor kurzem entdeckten gold- und kupferführenden Brekzienzonen sind Teil eines langanhaltenden, mehrphasigen magmatischen hydrothermalen Au-Cu-Ag-Ereignisses in diesem Gebiet. Die jüngsten geochronologischen Erkenntnisse zum megakristallinen Quarz-Feldspat-Porphyr (QFP) aus Kalifeldspat mit Kupfer- und Goldmineralisierung bestätigen, dass dieses System Teil des aus der Zeit der Kreide-Paläogen-Grenze (späte Kreidezeit bis frühes Paläogen) stammenden magmatischen Bogens Laramide und der damit verbundenen Cu-Au-Porphyr-Lagerstätten ist, die sich von New Mexico südwärts bis nach Sinaloa in Mexiko erstrecken (z.B. Buenavista del Cobre, La Caridad).

Das Vorhandensein eines Cu-Au-Porphyrsystems aus der Zeit der laramischen Orogenese ist für die Region Dios Padre in Sonora neu und hat Auswirkungen auf die Prospektivität des Gebiets sowohl auf Konzessionsebene als auch auf regionaler Ebene. Dios Padre weist alle Anzeichen für das Vorhandensein eines bedeutenden hydrothermalen Systems auf, das sich durch eine weitläufige Alunit-Serizit-Alterierung, ausgedehnte Spekularit-Pyrit-Mäntel rund um die Au-Cu-Mineralisierung, große und gut entwickelte mehrphasige Brekzien sowie kupfer- und goldführende porphyrische Intrusivgesteine auszeichnet.

Executive Chairman und Direktor Bruce Bragagnolo erklärt: "Die goldführende Brekzie ist eine ausgedehnte, hochgradige Goldzone. Wir freuen uns darauf, diese hochgradige Zone entlang des Streichens zu erweitern, wo wir neigungsaufwärts 400 m in Richtung der historischen Silbermine mit hoher Wahrscheinlichkeit auf weitere hochgradige Zonen stoßen werden. Die jüngste Bestätigung, dass Dios Padre dem Kupfer-Porphyr-Gürtel Laramide zuzurechnen ist, unterstreicht auch das Kupferpotenzial."

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Nähere Einzelheiten zu den Bohrergebnissen und zum Verfahren der Qualitätssicherung/-kontrolle sind in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 11. Oktober 2022 sowie vom 24. April 2023 und 2. November 2023 nachzulesen.

Fachinformationen

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Michael Tucker, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger nach den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft. Herr Tucker ist ein Direktor des Unternehmens und kann als solcher nicht als unabhängig betrachtet werden. Herr Tucker hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

ÜBER REGENCY SILVER CORP.

Regency Silver ist ein auf Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen fokussiertes Explorationsunternehmen, das vor allem auf dem amerikanischen Kontinent tätig ist. Regency Silver wird von einem Team aus erfahrenen Fachleuten geleitet, die sowohl in der Exploration als auch in der Förderung/Produktion bestens bewandert sind. Regency Silvers Vorzeigeprojekt ist das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora.

Kontaktdaten

Regency Silver Corp.

Kin Communications Inc.

Telefon: 1-604-684-6730

E-Mail: RSMX@kincommunications.com

Bruce Bragagnolo, Executive Chairman

Telefon: 1-604-417-9517

E-Mail: bruce@regency-silver.com

Gijsbert Groenewegen, Chief Executive Officer

Telefon: 1-646-247-1000

E-Mail: gijs@regency-silver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Dies umfasst alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Option des Unternehmens auf das Projekt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind u.a. das Risiko behördlicher Änderungen, die Mittelbeschaffung und das Risiko im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich des Risikos, dass die tatsächlichen Explorationsergebnisse von den Erwartungen der Unternehmensleitung abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden auf der Grundlage der Erwartungen des Managements entwickelt, u.a. dass die Genehmigung der Börse für die geplante Transaktion eingeholt werden kann, dass die Bedingungen erfüllt werden, dass die erforderliche Finanzierung abgeschlossen wird und dass die anderen beschriebenen Risiken nicht eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgesehen.

