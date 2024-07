Fastned erweitert seine Präsenz in Spanien mit zwei weiteren Schnelladeparks. Eine neue Vereinbarung mit dem Autobahnbetreiber Autopistas sieht die Errichtung von insgesamt 16 Ladestationen mit Leistungen von jeweils bis zu 400 kW an den Raststätten Garraf Nord und Garraf Süd in der Provinz Barcelona vor. Die C-32 ist ein wichtige Autobahn entlang der Küste Kataloniens. Die erwähnten Raststätten liegen auf Flächen der Gemeinden Vilanova i la Geltrú ...

